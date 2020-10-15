Корпорацию развития в Крыму возглавил глава фонда ЯМЭФ

На нового главу возлагают большие надежды по продвижению Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности. Фото: Пресс-служба Корпорации развития Крыма

Дмитрий Ворона, который раньше возглавлял фонд Ялтинского международного экономического форума, занял место главы Корпорации развития полуострова, сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, Ворона имеет большой опыт работы на государственной службе. Не так давно он возглавлял фонд Ялтинского международного экономического форума, поэтому хорошо знаком с вопросами, которые возникают во время сопровождения инвестпроектов на полуострове.

- Возлагаем на него большие надежды по продвижению Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности, - добавила министр финансов.

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