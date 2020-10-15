Из Симферополя в Смоленск в конце октября пустят поезда «Таврия». Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Крым с конца октября свяжут железнодорожным сообщением с городами Смоленской, Брянской и Орловской областей.

Так, путь в Смоленск будет лежать через Брянск, Орел, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. Время в пути составит 51 час, а пассажирам предоставят возможность разместиться как в купейных вагонах, так и в плацкартных.

Первый состав на Смоленск с железнодорожного вокзала Симферополя отправится 23 октября в 10.10. До конечной станции он доберется 25 октября в 13.08. В обратную сторону первый поезд отправят 25 октября в 18.50. В крымской столице его будут ждать 27 октября в 22.10.

Помимо этого, по маршруту «Санкт-Петербург – Симферополь» пустят дополнительные поезда. Они проследуют через Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первые составы из северной столицы отправятся 22 октября, из крымской столицы – 24 октября.

Круглогодичное железнодорожное сообщение Крыма с Пермью и Омском наладят с середины декабря.

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