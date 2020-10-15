Ялтинцев начали штрафовать за нарушения масочного режима

Для водителей штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Ялты решили проверить, соблюдают ли жители города масочный режим. Как сообщили в пресс-службе администрации, в рейде приняли участие сотрудники департамента муниципального контроля и управления гражданской обороны.

После проверки установили, что большинство водителей и пассажиров соблюдают требования по безопасности, а без масок в салонах автобусов находилось всего 10% пассажиров.

- Тем не менее водителям выписано три предупреждения о недопустимости перевозки граждан без средств индивидуальной защиты, - сообщил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов.

Как уточнили в пресс-службе, для водителей штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей. Теперь подобные рейды по проверке соблюдения масочного режима будет проводиться регулярно.

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