Из-за коронавируса годовщину керченской трагедии проведут без привлечения общественности

Почти два года произошло с того момента, как керченский стрелок устроил жестокую бойню в Керченском политехническом колледже Фото: Александра Тимощенко

Годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже решили провести без привлечения общественности. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, мероприятия пройдет в закрытом формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В пресс-службе отметили, что траурное мероприятие пройдет 17 октября. В колледже дадут длинный звонок в память о жертвах бойни. Затем студенты и преподаватели смогут возложить цветы к памятнику, на котором еще два года назад керчане установили импровизированный мемориал - «стену плача».

- Сначала будет возложение цветов у самого политеха, а потом уже на городском кладбище, на котором похоронены погибшие в этой жуткой трагедии, - сообщили КП-Крым в администрации. - Из-за обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией, мы решили ограничить круг лиц, поэтому участие в этом мероприятии примут только родители погибших детей, власти и преподаватели колледжа.

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