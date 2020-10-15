В Симферополе и Севастополе 16 октября частично отключат электричество

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Телегина, 16а;

ул. Проездная, 10-22 (чет), 13-25 (нечет);

ул. Дзюбанова, 9, 11;

ул. Слуцкого, 2-20 (чет), 7-23 (нечет);

ул. Чернышевского, 2-4 (чет), 1-9 (нечет);

переулок Шаталова, 10-18 (чет);

переулок Вокзальный, 2-6 (чет), 3-13/88 (нечет);

переулок Грузовой, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);

переулок Проездной, 2-18 (чет), 1-25/1 (нечет);

бульвар Ленина, 14/2;

ул. Досычева, 82-98(чет), 81-107(нечет);

ул. Лозовая, 8, 14-20(чет), 1-19(нечет);

Нижнепетровский переулок, 5-11;

ул. 51й Армии, 42-80(чет), 43-69(нечет);

пер. Ладыгина, 1;

ул. Лебедева, 50-60(чет), 59/72 (нечет); у

л. Коцюбинского, 53(нечет);

ул. Солнечная, 60, 59-63(нечет);

ул. Бетховена, 36-40(чет), 45-49(нечет);

ул. Снайперов, 24-38 (чет), 17, 33;

ул. Федотова, 2-28(чет), 1-21/37(нечет);

ул. Федько, 26-30 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Павла Корчагина, 19

с 9.00 до 17.00

ул. Днепровская, 2-74, 1-85;

ул. Донская, 20-А, 2-86, 3-75;

ул. Драчука, 22-38, 17-27;

ул. Кавказская, 2-6, 1-3;

ул. Кубанская, 28-50, 11-33;

ул. Литейная, 9/2, 11/2, 15;

ул. Малярная, 1-11;

ул. Мирная, 2-4;

ул. Таманская, 2-16, 1-5, 11;

ул. Артиллеристов, 22;

ул Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 52, 9-45

ул. Бухта Казачья, 6-А, 4, 1, 3, 5;

ул. Тараса Шевченко, 27;

пр. Генерала Острякова, 88;

ул. Хрусталева, 37, 39

село Орлиное: ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14, 7-11; ул. Ореховая, 20-А, 4, 10-16, 20, 15-17, 21

с 8.00 до 17.00

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50