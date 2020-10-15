Экс-губернатор Севастополя попал под санкции ЕС из-за Навального

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Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло включен в санкционный список ЕС, в котором находятся россияне, связанные с инцидентом в отношении Алексея Навального. Решение о пополнении «черного списка» появилось на сайте журнала Евросоюза.

Отметим, что под санкции также попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Кроме того, в списке оказался Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ). Этот вуз занимается разработкой технологий уничтожения отравляющих веществ.

Санкции, введенные против физических лиц, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку финансовых активов, если они лежат в европейских банках.

Напомним, что Сергей Меняйло занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом с РФ с 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года. Губернатором Севастополя Меняйло был с 9 октября 2014 года по 28 июля 2016 года. Сейчас он - полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.

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