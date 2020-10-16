Погода в Крыму на 16 октября: сухо и тепло до +25

В Крыму прекрасный день для отдыха и творчества. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха до +24°.

На Южном берегу Крыма небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный, южный до 10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Температура воды в Черном море +20…22°.

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