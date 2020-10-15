Под Евпаторией женщина упала на козырек подъезда

В ведомстве отметили, что сообщение о ЧП поступило в среду в 22.56 Фото: Надежда ДАЦЮК

В поселке Заозерное под Евпаторией спасатели эвакуировали с козырька подъезда женщину, которая выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

- По прибытии стало известно, что пострадавшая упала с третьего этажа на козырек подъезда. Необходима помощь спасателей по транспортировке женщины к машине «скорой помощи». С помощью жестких носилок через окно в подъезд пострадавшую транспортировали в машину скорой медицинской помощи, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова.

В ведомстве отметили, что сообщение о ЧП поступило в среду в 22.56. На место прибыла дежурная смена евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

Помимо этого, спасатели эвакуировали туристов в районе горы Демерджи, которые сорвались со скалы и скатились с обрыва.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50