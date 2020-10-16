Гражданские самолеты США возобновят полеты вблизи Крыма. Фото: Архив "КП"

Американские гражданские самолеты возобновят полеты над Крымом. Запрет власти США сняли в связи со снижением уровня опасности, хотя срок запрета истекает 27 октября.

Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте Федерального реестра США. Правда, несмотря на возобновляемые полеты, это не означает, что Крым признали частью России.

- Хотя управление ожидает, что Россия в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать наличие конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов, - написано в заявлении.

Для американских самолетов, маршрут которых проходит над Черным морем, эти действия обеспечили безопасность в полной мере. В то же время полета над Днепропетровском все еще под запретом, поскольку сохраняются риски из-за конфликта на востоке Украины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50