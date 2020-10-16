Крымские города вошли в топ-10 популярных курортов для отдыха с детьми в ноябре 2020

Туристы любят отдыхать на ЮБК Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты, проанализировав данные сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, выяснили, какие курорты популярны у туристов с детьми для отдыха поздней осенью.

Топ-10 самых востребованных курортов для семейного отдыха в ноябре 2020 (средняя стоимость жилья в сутки в рублях)

Ялта, 2 423

Севастополь, 2 525

Сочи, 4 515

Алушта, 2 365

Алупка, 1 650

Мисхор, 4 250

Евпатория, 1 000

Лермонтово, 5 367

Гагра, 1 300

Геленджик, 2000

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