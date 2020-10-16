Крымские города вошли в топ-10 популярных курортов для отдыха с детьми в ноябре 2020

Туристы любят отдыхать на ЮБК
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты, проанализировав данные сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, выяснили, какие курорты популярны у туристов с детьми для отдыха поздней осенью.
Топ-10 самых востребованных курортов для семейного отдыха в ноябре 2020 (средняя стоимость жилья в сутки в рублях)
Ялта, 2 423
Севастополь, 2 525
Сочи, 4 515
Алушта, 2 365
Алупка, 1 650
Мисхор, 4 250
Евпатория, 1 000
Лермонтово, 5 367
Гагра, 1 300
Геленджик, 2000
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