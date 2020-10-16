В Симферополе вывоз отходов на очистные сооружения ассенизаторами увеличился в 5 раз

Однако 15 октября произошел спад - 283 кубов Фото: Архив "КП"

После легализации ассенизаторских машин вывоз отходов на очистные сооружения увеличился в 5 раз, сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как сообщил директор, после того, как ассенизаторы выпустили на свои маршруты, в первый же рабочий день на очистные сооружения в Укромном было завезено 455 кубов, учитывая, что раньше исторический максимум был 80 кубометров.

Также Баженов отметил, что ассенизаторы ежедневно привозили не меньше 400 кубов, однако 15 октября произошел спад - 283 кубов.

- У меня тревога определенная. При таком сокращении - не восстановили ли они старые пути «миграции», - добавил директор госпредприятия.

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