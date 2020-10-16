Симферополь начнут обеспечивать водой из новых скважин в конце января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые скважины, к бурению которых приступили на этой неделе, начнут обеспечивать жителей крымской столицы водой только к концу января.

- Мы планируем дополнительно в Симферополь подать к концу января 30 тысяч кубометров воды из подземных водозаборов, что позволит нам улучшить качество подачи, качество соблюдения графиков, - сообщил на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас же подземные источники дают около 40 тысяч кубометров воды.

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