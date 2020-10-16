Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

В Крыму на выходных ожидаются ливни с грозами и резкое похолодание. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям и гостям Крыма стоит быть готовыми к ухудшению погоды на выходных. Холодный атмосферный фронт принесет на полуостров вечером 17 октября, а также 18-19 октября дожди с грозами и усилением ветра до 22 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов, ночью столбик термометра покажет 2-8 градусов.

В пресс-службе МЧС по Крыму напомнили, что на время непогоды увеличивается риск возникновения ЧС: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть слабые широкоформатные рекламные щиты, старые и сгнившие деревья.

Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, все запланированные прогулки и походы в лес и горы лучше отложить до улучшения погодных условий. Если же шторм застал на улице, искать убежища в подземных переходах не стоит, поскольку их может подтопить. Во время непогоды также не стоит гулять вблизи моря.

Судоводителям и рыболовам советуют не выходить в ближайшие дни в открытое море, а водителям лучше на время вообще отказаться от личного транспорта. Если же шторм застал в дороге, лучше переждать его на обочине.

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