Передвижение ассенизаторских машин будут контролировать с помощью датчиков ГЛОНАСС

Многие ассенизаторы просто не довозят отходы до очистных сооружений Фото: Архив "КП"

Симферопольские ассенизаторы планируют оборудовать датчиками системы ГЛОНАСС, чтобы недобросовестные водители не вывозили отходы в неположенных местах, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как считает глава республики, такой шаг необходимо предпринять потому, что многие ассенизаторы просто не довозят отходы до очистных сооружений. Многие водители выливают содержимое баков на природе и в городские ливневки.

- Давайте посмотрим с точки зрения оборудования этих машин ГЛОНАСС или другими системами, которые позволяют отследить их движение, и в дальнейшем выпускать ассенизаторские машины на маршруты только с этими спецсредствами, - отметил Аксенов. -Понимаю, что на это потребуется какое-то время. Никто работу останавливать из-за этого сейчас не будет. Но отследить картину возможно.

Напомним, не так давно власти полуострова сообщали, что до очистных сооружений в Симферополе довозится меньше 4% всех отходов.

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