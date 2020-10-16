Игристая, белая, красная: Ургант предложил свой вариант крымской вакцины от коронавируса

Фото: скриншот из видео

Известие о том, что в Крыму разработали свой вариант вакцины от коронавируса, докатилось не только до научных кругов, но и стало предметом шуток. Так, телеведущий и шоумен Иван Ургант в своем вечернем шоу изобразил свой вариант вакцины.

- В Крыму разработали новую вакцину от коронавируса ученые КФУ имени Вернадского. У нас есть фотография крымской вакцины, и что очень приятно, там есть сразу много крымских вакцин на любой вкус. Я бы назвал, купаж - мускат, портвейн, пино-гри, херес, мадера. Есть красная, белая, игристая вакцина, - пошутил Ургант, намекая на лечение вином.

Напомним, что ученые Крымского федерального университета им. Вернадского объявили о создании своего варианта вакцины от коронавируса. Главное отличие нового препарата от других существующих - его можно просто вдыхать, инъекция не потребуется.

Приступить к тестированию крымской вакцины ученые готовы сразу после получения необходимого финансирования.

Первую в России вакцину от коронавируса зарегистрировали в середине августа. Она получила название «Спутник V». Главный минус препарата - его нужно вводить в организм дважды с перерывом в несколько недель.

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