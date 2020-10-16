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Вода в реке Салгир оказалась разбавленными нечистотами

Индекс кишечной палочки зашкаливает
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Воды Салгира по составу больше похоже на сточные

Воды Салгира по составу больше похоже на сточные

Фото: Анна КИРИЕНКО

Вода в реке Салгир по содержанию кишечной палочки говорит о прямом сливе канализационных стоков. Коли индекс (число кишечных палочек в 1 л воды) составляет 1 600 000, по другим загрязнителям показатели выше допустимых в тысячу раз.

- Река Салгир по показателям с точки зрения загрязнения по отдельным нормативам у нас в тысячу раз превышение, по отдельным элементам таблицы Менделеева, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Понятно, что еще удобрения тянут с огородов, с полей – все вместе, но в общем и слив в том числе канализационных стоков.

По информации генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, с начала работы муниципальных ассенизаторов количество принимаемых стоков на КОС Укромное выросло в 5 раз.

- В первый день 12 октября было принято 455 кубометров стоков, а исторический максимум до этого — 80 кубометров, - подчеркнул Баженов.

Напомним, в настоящее время изучается возможность использовать воду реки Салгир для питьевых нужд Симферополя.

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ЖКХ в Крыму