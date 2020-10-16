Аксенов: снятие запрета полетов гражданских самолетов – «просветление» в умах властей США

Снятие запретов полетов американских самолетов над Крымом - «просветление» в умах властей США. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Возобновление полетов гражданских самолетов американских авиакомпаний над Крымом глава региона считает определенным прозрением.

- Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично, - подчеркивает Сергей Аксенов в соцсетях.

Он добавил, что ситуация с безопасностью в Крыму остается неизменно прочной, несмотря на все попытки ее подорвать.

- И российский статус Крыма является постоянной константой, все остальные части «уравнения» нас мало волнуют, - добавил глава республики.

Напомним, над Крымом начнут летать пассажирские самолеты США. Запрет американские власти сняли в связи с уменьшением степени опасности. С соответствующим заявлением можно ознакомиться подробнее на официальном сайте Федерального реестра США.

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