Аксенов: снятие запрета полетов гражданских самолетов – «просветление» в умах властей США

Снятие запретов полетов американских самолетов над Крымом - «просветление» в умах властей США. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте
Возобновление полетов гражданских самолетов американских авиакомпаний над Крымом глава региона считает определенным прозрением.
- Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично, - подчеркивает Сергей Аксенов в соцсетях.
Он добавил, что ситуация с безопасностью в Крыму остается неизменно прочной, несмотря на все попытки ее подорвать.
- И российский статус Крыма является постоянной константой, все остальные части «уравнения» нас мало волнуют, - добавил глава республики.
Напомним, над Крымом начнут летать пассажирские самолеты США. Запрет американские власти сняли в связи с уменьшением степени опасности. С соответствующим заявлением можно ознакомиться подробнее на официальном сайте Федерального реестра США.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50