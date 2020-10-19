Погода в Крыму на 19 октября: осадки и тепло до +20

Температура морской воды в районе Карадага 22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 15…17°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северный до 14 м/с. Температура воздуха днем 15…17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.

В Керчи облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер днем северо-западный до 14 м\с. Температура воздуха днем 18…20°.

Температура воды в Черном море +20…22°.

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