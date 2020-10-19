Симферополь попал в список самых желанных городов для новогодних каникул

В этом году около 75% полетов осуществят из Москвы в другие города России и всего 25% за границу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымская столица попала в список городов, в которые туристы хотят отправиться на Новый год, сообщает онлайн-портал Туту.ру.

Как удалось выяснить аналитикам сервиса, россияне заранее покупают билеты на даты с 25 декабря по 10 января. В этом году около 75% полетов осуществят из Москвы в другие города России и всего 25% за границу, в то время, как в прошлом году только половина поисков касалась поездок по стране.

Помимо Симферополя востребованными среди туристов оказались и такие города, как Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск. А в Сочи в этом году полетят на 7% отдыхающих больше, чем в 2019 году. Среди зарубежных направлений среди россиян лидирует Стамбул. Там свой новогодний уикенд хочет провести каждый пользователь.