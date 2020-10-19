Температура воды в Крыму в Черном море 19 октября 2020

Самую низкую температуру морской воды фиксируют на западе региона. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в Алуште, Ялте и в районе Карадага – там вода прогрелась до 22 градуса. Чуть холоднее в Феодосии – 21 градус. Самую низкую температуру на юге региона фиксируют в Севастополе – 20 градусов.

У берегов Черноморского сейчас самое холодное море – там температура морской воды составила всего 19 градусов. На два градуса теплее море в Евпатории – 21 градус.

Сохраняется тепло и на восточном побережье Крыма. В Керченском проливе температура морской воды сейчас 20 градусов, в Азовском море – 21 градус.

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