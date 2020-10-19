В Крыму коронавирус унес жизни еще двух человек

Таким образом, количество умерших с положительным диагнозом COVID-19 составило 112 человек Фото: Архив "КП"

За сутки в Крыму от коронавируса скончались двое человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Таким образом, количество умерших с положительным диагнозом COVID-19 составило 112 человек.

Напомним, за прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 161 человека. Из них самостоятельно обратились за медицинской помощью 95 заболевших и 1 завезли из Украины.

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