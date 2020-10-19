К февралю Симферополь получит дополнительно 40 тысяч кубов воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

К февралю Симферополь получит дополнительно 40 тысяч кубометров воды в сутки из подземных источников. Первые 10 тысяч столица и пригород получат уже в декабре.

- По скважинам мы договорились, что до 1 декабря подадим на город Симферополь дополнительно 10 тысяч кубометров, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - На это было выделено 60 миллионов.

Бурение и прокладку водовода от 5 новых скважин ведут совместно ГУП «Вода Крыма» и ГУП «Черноморнефтегаз». Они же занимаются установкой дополнительных агрегатов для увеличения добычи на Вилинском и Ивановском водозаборах, чтобы к февралю Симферополь получил 30 тысяч кубометров воды дополнительно.

- В общем, Симферополь к 1 февраля должен иметь дополнительно по 40 тысяч кубометров воды в сутки, - подчеркнул Аксенов. - Это при полном отсутствии осадков.

Глава региона добавил, что правительство РФ утвердило дорожную карту мероприятий по преодолению вододефицита в Крыму, и в ближайшее время она будет опубликована.

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