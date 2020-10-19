Власти отказались от разного графика подачи воды в будни и выходные

Дополнительных часов подачи воды в выходные не будет Фото: Анна КИРИЕНКО

Власти Крыма отказались от идеи разного графика подачи воды в будние и выходные дни. Для безвододефицитного уикенда нет резервов.

- Мы пытались продумать, как сделать в выходные дни водоснабжение более комфортным, но пришли к мнению, что технической возможности, к сожалению, при сегодняшнем уровне водоснабжения нет, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. - График будет одинаковый в будние и выходные дни.

Ранее Аксенов пообещал, что жителям Симферополя и пригорода в выходные дни будут увеличивать период подачи воды.

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