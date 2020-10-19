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В Крыму ни один отель не закрылся на карантин в курортный сезон

Власти региона назвали этот турсезон очень успешным
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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За курортный сезон ни один крымский отель не закрылся на карантин.

За курортный сезон ни один крымский отель не закрылся на карантин.

Фото: Никита ПОЛЬКО

Курортный сезон в Крыму из-за новой коронавирусной инфекции получился достаточно сложным, но очень интересным и даже успешным. Неблагоприятная эпидобстановка никак не повлияла на работу региональных отелей и санаториев. Не влияет рост числа зараженных COVID-19 на турсферу и сейчас: идет активное бронирование номеров на зиму.

Несмотря на то, что начало курортного сезона из-за новой коронавирусной инфекции сместилось, людям удалось хорошо отдохнуть. С 1 января по 30 сентября в Крым заехало больше 5 миллионов туристов, а некоторые объекты размещения республики до сих пор «забиты» на 90-100%.

- Вспышек не зафиксировано ни в одном санатории или отеле. Столкнулись лишь с проблемой набора персонала. В целом можно сказать, что сезон прошел удачно, - рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, слова которого приводит ТАСС.

Для владельцев санаториев и отелей этот год, по словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, стал настоящим кладезем опыта.

- Владельцы каждого объекта сделали выводы, где что нужно доработать, какие новые услуги платные и бесплатные необходимы, - подчеркнула Стамбульникова.

В следующих сезонах также надо будет решить вопрос с нехваткой арендных автомобилей и отельными услугами для домашних питомцев, отмечает глава Ассоциации.

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