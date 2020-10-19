Охотничьи угодья Крыма пополнят 750 фазанами. Фото: официальный сайт Минприроды Крыма.

В Крыму для увеличения поголовья фазанов в охотничьи угодья выпустят 750 птиц. Из них 500 фазанов отправятся в Симферопольский, Бахчисарайский и Белогорский районы.

- Еще 250 фазанов пополнят охотничьи угодья на территории Сакского, Красноперекопского и Раздольненского районов до конца года, - уточнил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, слова которого приводят в пресс-службе Минэкологии региона.

Расселение фазанов является одним из видов биотехнических мероприятий, которые специалисты ведомства проводят ежегодно.

В пресс-службе Минэкологии Крыма также отмечают, что в охотничьих угодьях полуострова насчитывается около 30 тысяч особей.

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