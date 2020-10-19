В Крыму пациенты с нарушениями ЦНС смогут пройти реабилитацию в больнице им. Семашко

Пациенты с нарушениями ЦНС смогут пройти реабилитацию в больнице имени Семашко. Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

Для пациентов, перенесших травму мозгового кровообращения либо черепно-мозговую травму, открыли реабилитационное отделение в республиканской больнице имени Н. А. Семашко. Оно рассчитано на 15 коек.

В состав бригады врачей, которые будут помогать больным, войдут логопед, инструктор-методист по лечебной физкультуре, врач ЛФК, врач-физиотерапевт и медицинский психолог. Пациентов ждут занятия на тренажерах с биологической обратной связью, механотерапия, кинезиотерапия.

- Отделение обеспечено необходимым оборудованием, которое позволяет пациентам восстанавливать функции, утраченные в связи с болезнью организма, - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Курс реабилитации будет длиться 14 дней, а после него пациентов направят наблюдаться у амбулаторно-поликлинической службы.

Если пациент будет иметь медицинские показания после завершения острого периода заболевания, их будут госпитализировать.

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