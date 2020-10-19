В Симферополе и Севастополе 20 октября в некоторых районах отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Семашко, 17, 19;

ул. Генерала Васильева, 26;

ул.51й Армии, 60-80(чет); 59-69(нечет);

пер. Ладыгина, 1;

ул. Лебедева, 46-60(чет); 59/72, 69(нечет);

ул. Коцюбинского, 53(нечет);

ул. Солнечная, 60(чет); 59-63(нечет);

пер. Фруктовый, 18а, 18-28(чет); 15а,15-17(нечет);

ул. Фруктовое, 22-34(чет); 33-53,53а(нечет);

ул. Титова, 16к (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет),9-Б,11-27(нечет),31,33,35.

село Россошанка: ул. Байдарская 5-9(нечет),12,15-а,22, ул. Жемчужная 1-6, 8-12(чет),11, пер. Запрудный 1-11(нечет),2,4-А,6,7-а,9-а,18, пер. Озерный 1, ул. Фролова 1-17, ул. Запрудная 4,6,7-А,28,36, ул. Таврическая 19,33, ул. КСП «Красный Октябрь» 213

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29

село Ново-Бобровка: ул. Гористая 3,8,9, уч.905, ул. Герасина 8-а

поселок Любимовка: ул. Батарейная 7/1,7/12,7/13,7/17,7/25,7/25-а,7/28,7/29,7/31, 7/45,7/46,14

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