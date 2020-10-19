В Ленинском районе в кювет улетела иномарка с 5 пассажирами

В Ленинском районе иномарка улетела в кювет. Фото предоставлено очевидцами.

В Ленинском районе иномарка улетела в кювет. Авария унесла жизнь водителя.

Как сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах, трагедия развернулась в селе Фонтан. Водитель автомобиля «BMW X5» не справился с управлением и столкнулся с отбойником. После чего улетел в кювет и перевернулся.

В машине находилось пять человек. Водитель от полученных травм скончался на месте.

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