В Ленинском районе в кювет улетела иномарка с 5 пассажирами

В Ленинском районе иномарка улетела в кювет. Фото предоставлено очевидцами.
В Ленинском районе иномарка улетела в кювет. Авария унесла жизнь водителя.
Как сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах, трагедия развернулась в селе Фонтан. Водитель автомобиля «BMW X5» не справился с управлением и столкнулся с отбойником. После чего улетел в кювет и перевернулся.
В машине находилось пять человек. Водитель от полученных травм скончался на месте.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50