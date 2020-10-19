Как в Крыму потратят выделенные деньги на водообеспечение

Реализация мероприятий плана рассчитана до 2024 года Фото: Виталий ПАРУБОВ

План по обеспечению водой всего полуострова рассчитан на четыре года. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на его реализацию Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей.

- Уже в этом году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы, будет направлено 400 миллионов рублей, - отметил Аксенов. - Еще 250 миллионов рублей выделены в текущем году на бурение скважин на водозаборах, эта работа уже идет.

В план реализации войдет строительство, реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи и Судака. Также предусмотрены краткосрочные мероприятия, которые помогут снизить потери в сетях водоснабжения: изучение и разведка запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя. На эти меры выделят потратят порядка 5 миллиардов рублей. Также глава Крыма добавил, что на сокращение потерь в сетях крымской столицы будет направлено около 1,7 миллиарда рублей, а на реконструкцию, ремонт и капремонт – больше двух миллиардов рублей. Дополнительные средства потратят на строительство опреснительных установок.

Реализация подобного плана сможет обеспечить подачу воды в объеме больше 300 тысяч кубометров в сутки, что полностью покроет нужды крымчан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50