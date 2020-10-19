В Алуште пьяная мать попыталась украсть ребенка из школы. Фото: официальный сайт ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

В Алуште лишенная родительских прав мать, будучи пьяной, попыталась выкрасть ребенка из школы во время занятий. Инцидент произошел утром 16 октября.

В школу на Партизанской улице вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшие силовики выяснили, что в учебное учреждение незаконно пробралась пьяная 33-летняя женщина.

Горе-мать попыталась забрать свою 8-летнюю дочь с урока, при этом ведя себя крайне агрессивно. Так, она толкнула классного руководителя девочки, вставшего на пути, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Нарушительница, завидев правоохранителей, попыталась сбежать. Но ее тут же задержали и доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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