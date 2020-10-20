Погода в Крыму на 20 октября: переменная облачность и тепло до +17

В Крым пришел неуютный вторник.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +17°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем до +17°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
Температура воды в Черном море +20...22°.
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