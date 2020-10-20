Погода в Крыму на 20 октября: переменная облачность и тепло до +17

В Крым пришел неуютный вторник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем до +17°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

Температура воды в Черном море +20...22°.

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