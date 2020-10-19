Сумма вложений в «Массандру» после реорганизации составит миллиарды рублей

Сумма вложений в «Массандру» после реорганизации составят миллиарды рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поскольку АО «Производственно-аграрное предприятие «Массандра» нуждается в обновлении производственной мощности, после реорганизации ее ждут миллиардные инвестиции.

Износ производственного оборудования составил больше 60%, большая часть фондов заводов первичного и вторичного изделия устарели морально и технически. Модернизация требует инвестиций на 9 миллиардов рублей, еще минимум 4 миллиарда потребуются для развития виноградарства.

На данный момент таких денег ни у крымских властей, ни у самого предприятия нет.

- Смена собственника будет способствовать привлечению таких инвестиций, это катализатор развития предприятия, - подчеркнул замминистра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин, слова которого приводит Крымская газета.

Государственную форму собственности для такого предприятия, как винодельческий завод «Массандра», назвало малоэффективной и директор Института экономика и управления Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Виктор Реутов. По его словам, результаты реорганизации отразятся на бюджете Крыма через семь лет.

- У нас здесь очень мало объектов, которые предполагают такую масштабную модернизацию в течение столь ограниченного периода времени, и являются настолько показательными и значимыми для всей нашей страны, - уточнил Реутов.

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