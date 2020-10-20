Ялта и Феодосия попали в топ-10 самых гостеприимных городов России

В Феодосии живут радушные отельеры.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос в социальных сетях, выяснил, в каком российском курорте самые доброжелательные владельцы отелей и гостевых домов.
- Пальма первенства у Пятигорска. На втором месте - Сочи, 13.57%. «Бронза» у Казани и Анапы, - сообщили аналитики.
В рейтинг попали и крымские города - Ялта и Феодосия.
Топ-10 самых гостеприимных городов России (данные опроса соцсетей в процентах):
Пятигорск, 19.46
Сочи, 13.57
Казань, 12.22
Анапа, 12.22
Санкт-Петербург, 11.76
Ялта, 11.31
Феодосия, 9.95
Калининград, 4.07
Петрозаводск, 3.62
Екатеринбург, 1.81
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