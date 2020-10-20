Ялта и Феодосия попали в топ-10 самых гостеприимных городов России

В Феодосии живут радушные отельеры. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос в социальных сетях, выяснил, в каком российском курорте самые доброжелательные владельцы отелей и гостевых домов.

- Пальма первенства у Пятигорска. На втором месте - Сочи, 13.57%. «Бронза» у Казани и Анапы, - сообщили аналитики.

В рейтинг попали и крымские города - Ялта и Феодосия.

Топ-10 самых гостеприимных городов России (данные опроса соцсетей в процентах):

Пятигорск, 19.46

Сочи, 13.57

Казань, 12.22

Анапа, 12.22

Санкт-Петербург, 11.76

Ялта, 11.31

Феодосия, 9.95

Калининград, 4.07

Петрозаводск, 3.62

Екатеринбург, 1.81

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50