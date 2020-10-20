Температура воды в Крыму в Черном море 20 октября 2020

У берегов Севастополя температура морской воды варьируется от 19 до 21 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на юге региона самую высокую температуру морской воды фиксируют в районе Карадага и Алушты – 22 градуса. Сравнялись температурные значения в Ялте и Феодосии – 21 градус. В Севастополе температура морской воды находится в пределах 19-21 градуса.

Самое низкое значение на западном побережье региона синоптики наблюдают в Черноморском – 19 градусов. Чуть теплее в Евпатории – 20 градусов.

Стала холоднее вода и на восточном берегу Крыма. Так, в Азовском море температура понизилась с 21 до 19 градусов. Вода в Керченском проливе же пока сохраняет тепло.

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