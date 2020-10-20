Следком Крыма проверит сведения о передаче сироте непригодного для жизни жилья

В Крыму проверят сведения о передаче сироте непригодного для жизни жилья. Фото: официальный сайт Следкома по Крыму и Севастополю.

Крымский Следком проверит информацию о передаче девушке-сироте непригодной для проживания жилплощади в Черноморском районе.

Весть о том, что девушке из села Далекое, выпускнице интерната, дали квартиру без ремонта, с неработающими батареями, плесенью в комнатах и прогнившими полами, распространилась в социальных сетях и СМИ.

На данный момент сотрудники Следкома по Крыму и Севастополю выясняют обстоятельства передачи девушке жилья, а также его соответствие нормам и требованиям.

- Также будет дана оценка действиям должностных лиц при закупке и передаче помещения сироте, - подчеркнули в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

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