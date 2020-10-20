В Крыму за сутки COVID-19 заболело 163 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки зарегистрировали 163 новых случаев заражения COVID-19. Из общего числа заболевших 133 самостоятельно обратились в больницу за помощью, почувствовав неладное.

28 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заразившимися, еще 2 COVID-положительных приехали с Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 7333 случая новой коронавирусной инфекции. 114 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 6222 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала пандемии в Республики Крым болезнь успешно побороли 4021 человек. Скончалось за этот же период 113 COVID-положительных пациентов. За сутки в лабораториях обследовали 2064 человека на новую коронавирусную инфекцию.

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