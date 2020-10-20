Бывшему директору МУПа Бахчисарайского района дали срок за взятку. Фото: Архив "КП"

За взятку и присвоение чужого имущества осудили бывшего директора и главного бухгалтера одного из муниципальных унитарных предприятий Бахчисарайского района.

Инцидент развернулся в январе 2020 года. За то, чтобы заключить договор аренды муниципального недвижимого имущества, директор МУПа получил взятку в размере 150 тысяч рублей.

Также начальник организации и главбух формально оформили на работу сотрудника, чья ежемесячная зарплата присваивалась сообщниками. Ущерб, нанесенный компании, составил в 280 тысяч рублей.

Бывший директор проведет два года в исправительной колонии общего режима, а также выплатит штраф в 1,5 миллиона рублей. Бывшего главбуха обязали выплатить штраф в 150 тысяч рублей.

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