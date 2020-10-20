В Крыму открыли еще 6 новых направлений для полетов

Авиакомпания приступит к полетам уже с 14 ноября. Фото: Пресс-служба Аэропорта Симферополь

Международный аэропорт Симферополя открыл шесть новых направлений для полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма, лайнеры авиакомпании Nordwind будут летать в Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Уфу, Челябинск и Тюмень даже зимой.

Авиакомпания приступит к полетам уже с 14 ноября. До 27 марта крымчане смогут улететь в Нижний Новгород каждый вторник и субботу и в Пермь по средам и воскресеньям.

С 15 ноября по 25 марта из Крыма можно будет улететь в Уфу. Рейсы между столицами будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении - по понедельникам и четвергам.

В Сургут крымчане смогут отправиться уже с 16 ноября по понедельникам и пятницам. Прямое авиасообщение между регионами продлится до 22 марта 2021 года. Перелеты из Симферополя в Тюмень и обратном направлении откроются 17 ноября и будут осуществляться до 26 марта каждые вторник и пятницу.

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