В Симферополе на улице Гагарина будут перебои с водоснабжением. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителям одной из улиц Симферополя стоит быть готовыми к перебоям с водоснабжением. Сдвиги в графиках подачи воды возможны из-за аварий на водопроводных сетях.

- В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в доме 17 по улице Гагарина 20 октября 2020 года возможно отклонение от графика частично на улице Гагарина, а также в домах прилегающих улиц и переулков, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрации Симферополя.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании сообщил о согласовании плана по решению проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя. По его словам, реализация проекта позволит подавать жителям региона посуточно 310 тысяч кубометров пресной воды.

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