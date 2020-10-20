Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового главу Минтранса РК

Им стал бывший глава департамента транспорта Севастополя
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового главу Минтранса РК.

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового главу Минтранса РК.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Возглавлявшего ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Евгения Исакова глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром транспорта региона.

- Назначить Исакова Евгения Александровича на государственную должность Республики Крым – министра транспорта Республики Крым, - написано в указе, опубликованном на официальном сайте правительства РК.

Напомним, 1 октября в отставку отправили главу Министерства транспорта Крыма Сергея Карпова, а через какое-то время уволили замначальника Службы автодорог Крыма Антона Суханова за то, что контракты на ремонт 15 улиц Симферополя не были подписаны.

На должность исполняющего обязанности министра транспорта Крыма 8 октября назначили первого замминистра Татьяну Малий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50