Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового главу Минтранса РК. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Возглавлявшего ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Евгения Исакова глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром транспорта региона.

- Назначить Исакова Евгения Александровича на государственную должность Республики Крым – министра транспорта Республики Крым, - написано в указе, опубликованном на официальном сайте правительства РК.

Напомним, 1 октября в отставку отправили главу Министерства транспорта Крыма Сергея Карпова, а через какое-то время уволили замначальника Службы автодорог Крыма Антона Суханова за то, что контракты на ремонт 15 улиц Симферополя не были подписаны.

На должность исполняющего обязанности министра транспорта Крыма 8 октября назначили первого замминистра Татьяну Малий.

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