Военно-морские силы Украины построят две базы на черноморском побережье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На черноморском побережье Военно-морские силы Украины разобьют две базы. Также власти страны планируют создать войско, которое встанет на защиту суши, воды, воздуха и киберпространства.

- Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона, - подчеркнул во время выступления с посланием к Верховной раде президент Владимир Зеленский.

Напомним, на полигоне в Херсонской области, граничащей с Крымом, украинские военные отрабатывают удары по «беспилотникам». Учения проводятся по несколько раз в неделю днем и ночью.

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