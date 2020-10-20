В Крыму начался первый тур конкурса «Мисс УИС». Фото: пресс-служба УФСИН России по Крыму и Севастополю.

В Крыму запустили конкурс «Мисс УИС», в котором приняли участие претендентки от каждой колонии региона. Одна из номинаций конкурса подразумевает переодевания сотрудниц в форму и вечернее платье.

- Девушки сдали зачеты по физической и огневой подготовке, прошли тестирование на знание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Крыму и Севастополю.

За лучшую из лучших голосовать будут в ноябре 2020 года. Победительница будет представлять полуостров на Общероссийском конкурсе.

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