В Крыму уволен начальник Службы автодорог РК

Фото: Александр Нефедов/Facebook

Начальник госпредприятия «Служба автодорог Республики Крым» Александр Нефедов будет освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял глава РК Сергей Аксенов.

- Сегодня в рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе мной принято решение об увольнении главы ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александра Викторовича Нефедова, - написал Аксенов в соцсетях.

Напомним, что предприятие было создано в 2015 году, а Александр Нефедов был руководителем Службы автодорог с декабря 2018 года.

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