Аксенов уволил главу службы автодорог Крыма

Александр Нефедов работал в Службе с 2018 года. Фото: Александр Нефедов/Facebook

Руководитель «Службы автомобильных дорог Крыма» Александр Нефедов уволен с занимаемой должности. Он занимал этот пост с 2018 года.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, решение об увольнении Нефедова было принято по итогам осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе.

- Мной принято решение об увольнении главы ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александра Нефедова, - отметил Аксенов.

Ранее сегодня Сергей Аксенов принял решение назначить нового министра транспорта республики. Им стал Евгений Исаков, который до этого был заместителем начальника департамента транспорта Севастополя.

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