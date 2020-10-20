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Политика

В Кремле прокомментировали желание Украины построить базы ВМС на Черном море

Это решение может отрицательно повлиять на атмосферу стабильности в стране
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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В Кремле оценили строительство Украиной военно-морских баз на Черном море.

В Кремле оценили строительство Украиной военно-морских баз на Черном море.

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Желание украинских властей разбить на черноморском побережье две базы ВМС может отрицательно отразиться на атмосфере стабильности в стране.

- С учетом всех факторов это может иметь негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Такая опасность существует, - приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова kp.ru.

При тщательном анализе выступления президента Украины Владимира Зеленского, отмечает Песков, не уточняется, о чьих базах идет речь. Они могут принадлежать кому угодно и быть самыми разнообразными, уточняет представитель Кремля.

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