В Кремле прокомментировали желание Украины построить базы ВМС на Черном море

В Кремле оценили строительство Украиной военно-морских баз на Черном море.
Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Желание украинских властей разбить на черноморском побережье две базы ВМС может отрицательно отразиться на атмосфере стабильности в стране.
- С учетом всех факторов это может иметь негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Такая опасность существует, - приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова kp.ru.
При тщательном анализе выступления президента Украины Владимира Зеленского, отмечает Песков, не уточняется, о чьих базах идет речь. Они могут принадлежать кому угодно и быть самыми разнообразными, уточняет представитель Кремля.
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