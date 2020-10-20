В Кремле прокомментировали желание Украины построить базы ВМС на Черном море

В Кремле оценили строительство Украиной военно-морских баз на Черном море. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Желание украинских властей разбить на черноморском побережье две базы ВМС может отрицательно отразиться на атмосфере стабильности в стране.

- С учетом всех факторов это может иметь негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Такая опасность существует, - приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова kp.ru.

При тщательном анализе выступления президента Украины Владимира Зеленского, отмечает Песков, не уточняется, о чьих базах идет речь. Они могут принадлежать кому угодно и быть самыми разнообразными, уточняет представитель Кремля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50