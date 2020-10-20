В Симферополе и Севастополе 21 октября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 октября в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Досычева, 82-98(чет); 81-107(нечет);

ул. Лозовая, 8,14-20(чет); 1-19(нечет);

пер. Нижнепетровский, 6-10(чет); 5-11(нечет);

ул. Куйбышева, 42-58(чет); 67-83(нечет);

ул. Лермонтова, 16(чет); 17-19,29,37(нечет);

пер. Совхозный, 10-16(чет); 7-13(нечет);

пер. Фруктовый,18а,18-28,28/38(чет); 15а,15-17(нечет);

ул. Фруктовое, 22-34(чет); 33-61/81,53а(нечет);

ул. Титова, 16к(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет),9-Б,11-27(нечет),31,33,35

село Россошанка: ул. Байдарская 5-9(нечет),12,15-а,22, ул. Жемчужная 1-6, 8-12(чет),11, пер. Запрудный 1-11(нечет),2,4-А,6,7-а,9-а,18, пер. Озерный 1, ул. Фролова 1-17, ул. Запрудная 4,6,7-А,28,36, ул. Таврическая 19,33, ул. КСП «Красный Октябрь» 213

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в, 29

село Ново-Бобровка: ул. Гористая 3,8,9, уч.905, ул. Герасина 8-а

с 9.00 до 17.00

ул. Авдеева 46;

ул Ивана Голубца 8-А,2-8,12-14,1-А, 43,45;

ул. Коммунистическая 2,4,14-22,1,3,3-А,15-А,17-51;

ул. Генерала Петрова 6-а,12,14;

ул. Новороссийская 4-12,7-13;

ул. Кулакова 4-18,7;

ул. Сафронова 6-14,13-15;

ул. Симферопольская 15;

ул. Киевская 1-7,2;

ул. Кожанова 4-10;

ул. Революции 1905 года 2,1;

ул. Яна Гамарника 2-12,5-9;

ул. Галины Прокопенко 46-А,46;

ул. Льва Толстого 21;

ул. Адмирала Азарова 2

село Терновка: ул. Новая 2-36,1-37

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20, 15-17,21

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