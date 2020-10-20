В Крыму сироте передали непригодную для жизни квартиру

Местная прокуратура оценит действия должностных лиц органов местного самоуправления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Крыма и Следственное управление республиканского Следкома России решила организовать проверку жилья сироты в Черноморском районе. Как сообщает ForPost, правоохранительные органы выявили в квартире множество нарушений.

Карина Чебаненко несколько лет жила без родителей, поэтому к восемнадцатилетию по государственной программе ей досталась бесплатная квартира в селе Далеком. Но состояние ее нового жилья оставляло желать лучшего: автобус в поселок ходит всего два раза в неделю, отопления почти нет, а полы во всех комнатах давно прогнили. Проверить состояние квартиры решили сотрудники Прокуратуры Крыма и Следственного управления республики.

Как отметили в ведомстве, во время проведения проверки прокуратура оценит действия должностных лиц органов местного самоуправления. Кроме того, правоохранительные органы решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности.

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