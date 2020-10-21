Погода в Крыму на 21 октября: без осадков и тепло до +19

В Крыму хозяйничает осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымского гидрометцентра.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха до +19°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

Температура воды в Черном море +19… 21°.

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