Погода в Крыму на 21 октября: без осадков и тепло до +19

В Крыму хозяйничает осень.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымского гидрометцентра.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха до +19°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
Температура воды в Черном море +19… 21°.
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