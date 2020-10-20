Девочке из Николаевки требуются специальное кресло и дорогостоящее лечение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больной гидроцефалией девочке из Николаевки требуются дорогостоящее лечение в Москве и кресло-коляска. Страшный диагноз ей поставили еще при рождении.

Как вспоминает мама Насти Вершининой Виктория, девочка родилась с огромной головой и гематомами. Ее тут же забрали в реанимацию, где и поставили точный диагноз – гидроцефалия. Требовалась срочная операция.

- Убрали лишнюю жидкость и установили шунт. Из-за болезни дочь развивается с отставанием. Я возила ее в реабилитационные центры, там делали массаж, проводили лечебную физкультуру, - цитирует маму девочки Крымская газета.

В три года у Насти случился первый эпилептический припадок, что усугубило положение. В московский Институт медицинских технологий семье удалось попасть только благодаря благотворительным организациям, взявших их под опеку. После курса лечения количество приступов у девочки стало меньше.

Два года назад Настя перенесла операцию на позвоночнике – опытные хирурги пытались избавить девочку от еще одного страшного заболевания: нейромышечного сколиоза, из-за которого ей было трудно дышать, а ноги и вовсе не слушались.

- После операции дочка стала больше двигаться, лучше понимать меня и осмысленно отвечать на вопросы. Пусть и односложно, но она со мной разговаривает. Для меня это огромное счастье, – уточняет Виктория.

В сентябре этого года было еще одно хирургическое вмешательство – убирали тонус в ногах девочки, накладывали гипс. Сейчас Настя может только лежать или же сидеть полулежа. В ноябре ей предстоит курс реабилитации.

На данный момент семья живет только на пенсию и социальные пособия, других доходов нет. Все деньги уходят на терапию и лекарства, порой даже на это не хватает.

- Мы лечимся в Москве, оплачивать лечение мне очень трудно, живем с Настей на пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Будем очень благодарны за любую помощь нашей семье, – просит помощи Виктория у всех неравнодушных.

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