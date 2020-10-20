Дорога от Белогорска в район Нижнегорска почти стопроцентно готова. Фото: Архив "КП"

Ремонт автотрассы от Белогорска в сторону Нижнегорска завершен на 99%. Положительную оценку дали работам на участке от Анновки до поселка Зуя.

- Во время поездки в Белогорск и Белогорский район осмотрел ход работ на трех дорогах, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На всех участках работы подрядчиком ведутся в хорошем темпе, - подчеркнул председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, слова которого приводит Крым 24.

А вот на объектах «Оборудование артезианской скважины с устройством гелиосистем» и Белогорская центральная районная больница выявлены отставания от графика ремонтных работ.

- Дал поручения актуализировать графики работ, активизировать работу на самих объектах, где имеются отставания, - уточнил Гоцанюк.

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